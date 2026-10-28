Bilal Erdoğan: Her bir çocuğumuz kendi toprağından beslenerek büyüsün

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'na (YETEV) bağlı YETEV Türk Müziği İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) iş birliğiyle düzenlenen 'Köklerden Geleceğe: Çocuk Edebiyatında Yeniden Yazım Hikaye Yarışması' Ödül Töreni, YETEV Türk Müziği İlkokulu Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve YETEV Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş katıldı.

'YETEV 15 YILLIK EĞİTİM VAKFININ MÜCESSEM HALİDİR'

Programda konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "YETEV olarak aslında 15 yıllık bir eğitim vakfının bugünkü mücessem haliyiz diyebiliriz. Hem İrfan okullarının, hem Palet okullarının, hem Yenidoğu okullarının bir araya gelmesiyle yeni Türkiye Eğitim Vakfı meydana geldi ve bugün bütün okullarımıza YETEV okulları olarak adlandırıyoruz. Tabii ki eğitime dair birçok projemiz var. Okullarımızda uyguladığımız, bize özgün, Türkiye'de ya ilk olan ya en iyi olarak uygulanan uygulamalarımız ve çalışmalarımız var. Bir neslin yetişmesi derdiyle yola çıktık. 1951 yılında İlim Yayma Cemiyeti'ni kuranlar Türkiye'de bir kültürün, bir kimliğin yaşatılması için adım atmışlar, 75'inci yılını bugün kutluyoruz. İlim Yayma Vakfı'nı kuranlar 'Güzel insan yetiştirmek için' demişler, memleket dahilinde ve haricinde ilmin yayılmasını kendilerine hedef almışlar. Bütün bunlar böyle kadim bir gelenek ki işte yeni nesiller kültürümüzden, kimliğimizden, inancımızdan uzaklaşmasınlar diye dertlenmişler ve çalışmışlar. YETEV de aslında o zincirin son halkalarından bir tanesi. Ve her bir çocuğumuz kendi toprağından beslenerek büyüsün, dalları böylesine uzaklara ulaşsın arzusuyla yürümeye devam ediyoruz. 500'ün üzerinde öğretmenimizle, eğitim kadromuzla bunun derdini yaşamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'TÜRK MÜZİĞİNE DEHALAR KAZANDIRABİLİR MİYİZ DİYE YOLA ÇIKTIK'

Erdoğan, "Bu projelerimizden bir tanesi, bugün içinde olduğumuz YETEV Türk Müziği İlkokulumuz. Türk müziğine dehaları kazandırabilir miyiz diye Yüce Gümüş kardeşimle çıktığımız bir yol. 9'uncu yılımız, birazdan çocuklarımızı göreceksiniz, geldiğimiz noktayı size bizzat gösterecekler. Bunun dışında Kasımpaşa'daki Kandıralı Mustafa Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğrencileri destekliyoruz ki; işte benim de kendi mahallem olan Kasımpaşa'daki müzik yeteneği olan gençler okula biraz daha devam etsinler, orada geleceklerini daha güzel bir eğitimle taçlandırsınlar, Türk müziğini iyi öğrensinler diye bir gayret sarf etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZA YÖNELİK KÜLTÜREL İÇERİĞİN ZENGİNLEŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Erdoğan, "Verdiğimiz burslarımız var. Yurt içinde, yurt dışında başarılı, ihtiyaç sahibi öğrencileri desteklemeye gayret gösteriyoruz. Bir de bu tür yarışmaları desteklemek suretiyle, çocuklarımıza yönelik kültürel içeriğin zenginleşmesini hedefliyoruz. Çocuk şarkıları beste yarışması, iki kere tertip ettik. Çocuk enstrümanları yapım yarışması tertip ettik. Burada da işte çocuklara hitap edecek bir yeniden yazım esasıyla bir hikaye yarışması tertip etmiş olduk. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Kadın Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin desteğiyle, katkısıyla, tabii ki fikir onlardan geldi. Biz de dedik ki bir yarışmayı desteklemek, oradaki ödülleri sağlamak herhalde bu işi desteklemenin en kolay yolu bizim açımızdan. Onun için bu tür desteklemelerimize vakıf olarak devam edeceğiz" diye konuştu.

'21'İNCİ YÜZYILIN ÇOCUKLARINA AYNI RUHU AKTARMAK DURUMUNDAYIZ'

Bilal Erdoğan son olarak, "Çünkü 21'inci yüzyılın çocuklarına aynı ruhu, o geçmişte ecdadımızın yaşadığı, yaşattığı Asr-ı Saadet'te Efendimizin önderliğinde yaşananını bugünün şartlarında bir şekilde aktarmak durumundayız, tercüme etmek durumundayız. O ruhu bugünün çocuklarının kabul edeceği şekilde ambalajlamak durumundayız. Onun için çocuklarımıza yönelik yeni nesil içeriklerin hazırlanmasının destekçisi olmaya da devam edeceğiz. Bütün emeği geçenlere, katkı sağlayanlara, yarışmaya katılanlara teşekkürlerimizi buradan iletmek istiyorum. Erdem Yayınları'na kazanan eserleri bastıkları için, yayınladıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah 21'inci yüzyıla damgasını vuracak nesil, işte bu yeni metinler ve o metinlerin oluşturduğu içeriklerle yetişecekler ve 21'inci yüzyıla damgalarını böyle vuracaklar. Ve inşallah buradaki müziğimizi yaşayarak, yaşatarak büyüyen çocuklar hayallerimizi, hocalarımızın, üstatlarımızın hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşacaklar, bizleri de yaklaştıracaklar" dedi.

Program kapsamında gerçekleştirilen protokol konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Müzik Topluluğu öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Müzik dinletisinin ardından geçilen ödül takdim töreninde, birinci olan 'Masalını Kaybeden Şehir' adlı hikayesi ile Ayşe Şeker Kılıç, ödülünü YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın elinden aldı. İkincilik ödülüne ise 'Şahmeran' başlıklı hikayesi ile Ece Altınok Schneider layık görüldü. Schneider'a ödülü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek tarafından takdim edildi. Törende üçüncülük ödülünü ise 'Kuşların Yolculuğu' isimli eseriyle Kadriye Zeynep Özgenç aldı. Ödülü Özgenç adına annesi Sibel Yıldız'a, Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış tarafından takdim edildi. Yarışmanın Jüri Özel Ödülü ise 'Neccar Dede' adlı hikayesi ile Mehmet Rutkay Açıkgöz'ün oldu, Açıkgöz ödülünü YETEV Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş'ten aldı.

Tören, tüm protokol üyeleri ile dereceye giren yazarların birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.