Cumhuriyet’in ilanı dünya basınında

Yarın Cumhuriyet'in ilanının 103. yıldönümü. 29 Ekim 1923'te Türkiye'nin yönetim biçimini değiştiren tarihi karar, dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. ABD'den İngiltere'ye, Fransa'dan farklı ülkelere uzanan gazete sayfaları, yeni devletin doğuşunu manşetlerine taşımıştı.

MANŞETLERİ SÜSLEDİ

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, Cumhuriyet'in ilanını ilk sayfasından okurlarına aktardı. Haberin başlığında, Ankara'daki oylamanın Türkiye'yi cumhuriyete dönüştürdüğü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk cumhurbaşkanı seçildiği vurgulandı. Böylece gazete, hem yeni yönetim biçimini hem de devletin başına geçen ismi ön plana çıkardı. Washington'da yayımlanan The Evening Star da gelişmeyi sayfalarına taşıyan gazeteler arasındaydı. Haberde Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı kazandığı zaferler ile Çanakkale Savaşı ve Mustafa Kemal'i okurlarına tanıttı.

'YENİ TÜRKİYE'

İngiliz The Daily News gazetesi gelişmeyi, "Yeni Türkiye" başlığıyla duyurdu. Haberde, yeni yönetim düzeninin işleyişine ilişkin bilgilere de yer verildi. Cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçilmesi ve başbakanın kabinesini oluşturması, yeni siyasi yapının öne çıkarılan unsurları arasındaydı. Aynı gün yayımlanan Nottingham Journal ise haberini "Türkiye bir cumhuriyet" başlığıyla verdi.

101 PARE TOP ATIŞI

Fransa'nın dönemin önemli gazetelerinden Le Figaro da 31 Ekim 1923 tarihli baskısında Cumhuriyet'in ilanını okuyucularına duyurdu. Haberde Mustafa Kemal Paşa'nın Meclis'te alkışlarla cumhurbaşkanı seçilmesi ve İsmet Paşa'nın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi öne çıkarıldı. Gazete, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devletin temel düzenlemelerinde yaptığı değişiklikle Cumhuriyet'i ilan ettiğini aktarırken, kararın 101 pare top atışıyla kutlandığı bilgisini de paylaştı.

CUMHURİYET KOŞUSU İÇİN ÜCRETSİZ SERVİS

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü'nde yapılacak "Cumhuriyet Koşusu" için İzmit, Derince, Körfez, Karamürsel, Gölcük, Başiskele, Gebze, Dilovası ve Çayırova'dan ücretsiz servis kaldıracak. Servisler, belirlenen noktalardan saat 06.30 ile 07.45 arasında hareket edecek. Gebze Marmaray Durağı'ndan 07.15-08.00 saatlerinde ring seferleri yapılacak. Özel araçlarıyla katılacak vatandaşlar ise araçlarını Muallimköy KYK Yurt ve Okullar Bölgesi'ndeki otoparka bırakabilecek, etkinlik alanına ring seferleriyle ulaşabilecek. Koşu dolayısıyla 29 Ekim'de saat 04.00 ile 18.00 arasında Osmangazi Köprüsü'nde bant aktarımı yapılacak. Bu süreçte Yalovaİstanbul istikameti çift yönlü kullanılacak. Detaylı bilgiye"osmangazicum huriyetkosusu.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör