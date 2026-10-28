Denizolgun’un doktoruna 2 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin 'yalancı tanıklık' suçlamasıyla tutuklanan Doktor Nurettin Demirkol, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Nurettin Demirkol, mahkemedeki savunmasında insan beyninin zamanla olayları zayıflattığını söyleyerek "Doktor olarak 1 hafta önceki hastamı bile bilgisayar kaydı olmadan hatırlamam zor. 10 yıl önceki detayları net hatırlamam mümkün değil. Yalan beyan iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

"ÖZEL DOKTORU DEĞİLDİM"

Merhum bakanı sadece 2-3 kez muayene ettiğini ve devamlı takip eden özel doktoru olmadığını belirten Demirkol, kamu görevlisi olmadığını vurgulamak isterken yanlış anlaşıldığını ifade etti. Çağrı kayıtlarındaki ifadelerine de değinen Demirkol, "Adli tabip değilim, polisin beni yönlendirmesini istedim. Adli Tıp raporu da ölümün beyin kanamasına bağlı doğal ölüm olduğunu doğrulamıştır. Biz doktorlar gizli denetimlere tabi tutuluruz. Bu denetimleri de başarıyla atlattım. Karşınızda bu şekilde bulunmaktan da utanç duyuyorum. Adli makamları yanıltma gibi bir amacım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" dedi.



'YALAN TANIKLIK' SUÇU SABİT GÖRÜLDÜ

Mahkeme, Sanık Nurettin Demirkol'a 'Yalan Tanıklık' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Demirkol'un, yaşından dolayı cezası ertelenerek tahliyesine karar verildi.



'HATIRLAMIYORUM' SAVUNMASI

Demirkol, 26 Ağustos 2026'da 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadede, Denizolgun'un ölümüne ilişkin sağlık ve kolluk ekiplerini kimin aradığını bilmediğini, Denizolgun'un özel doktoru olmadığını ve ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini söylemişti. Ancak 155 Acil Çağrı çözüm tutanağında ihbarın bizzat doktor tarafından yapıldığı ve Denizolgun'un vefatı sonrası ölümün şüpheli olduğunu belirttiği tespit edilmişti. Savcılığın bu çelişkiyi sorması üzerine Demirkol, "Olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir" dedi. Demirkol, hâkimlik sorgusunda "Yalan beyanı kesinlikle kabul etmiyorum. Problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır" diyerek savunma yapmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör