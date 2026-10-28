Dışişleri Bakanlığı’nda Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi paylaşımı!
Dışişleri Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Açıklamada "Sayın Bakanımız, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında 29 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacaktır." denildi.
Dışişleri Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bakanımız, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında 29 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacaktır."