Dışişleri Bakanlığı’nda Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi paylaşımı!

Dışişleri Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında 29 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacaktır."