Külliye’de ’cumhur’ zirvesi: Terörsüz Türkiye ana gündem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İki liderin görüşmesinde, terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşama ve bundan sonraki yol haritasının öne çıktığı ifade ediliyor. Sürecin yalnızca Türkiye açısından değil, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından taşıdığı önem de değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörsüz Türkiye hedefinin tamamlanmasının ardından bir sonraki aşama olarak işaret ettiği terörsüz bölge hedefinin de gündeme geldiği öğrenildi. İki liderin, bölgesel gelişmeler ışığında yürütülebilecek çalışmalar ve atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtiliyor.

DÖRDÜNCÜ RANDEVU

Erdoğan ve Bahçeli, bu yıl Beştepe'de 21 Ocak, 30 Nisan ve 6 Ağustos tarihlerinde bir araya gelmişti. Dünkü görüşmeyle birlikte iki liderin yıl içindeki dördüncü Beştepe buluşması gerçekleşti. Erdoğan ve Bahçeli, 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü etkinlikleri sırasında da bir araya gelmişti.



KRAVATTA 'KAAN' DETAYI

Başkan Erdoğan'ın görüşmede tercih ettiği kravat da dikkat çekti. Kravatın üzerindeki desenlerin, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ı andırdığı yönünde bir benzerlik öne çıktı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör