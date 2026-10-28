Sabah’a Parlamento Özel Ödülü

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri sahiplerini buldu. SABAH Gazetesi Foto Muhabiri Ali Ekeyılmaz, Parlamento Özel Ödülü'ne layık görüldü. TBMM himayesinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni dün TBMM Tören Salonu'nda yapıldı. Geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi bir vizyonla uygulayan projelerin de değerlendirildiği yarışmada, farklı kategorilerde 7 ödül sahiplerini buldu.

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın jüri üyeleri arasında yer aldığı yarışmada, Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Ali Ekeyılmaz, Parlamento Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ekeyılmaz, ödülünü eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'ten aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş törende, "Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin vazgeçilmez unsurlarından biri de güçlü bir Türk medyasına sahip olmaktır" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör