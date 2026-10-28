Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milli Mücadelemizin zaferle taçlanmasının ardından kurulan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel yarınlara taşımanın gayretiyle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."