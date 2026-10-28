Saran’dan uyuşturucu savunması: Açıklaması zor geyikler

Saran’dan uyuşturucu savunması: Açıklaması zor geyikler
Deniz YUSUFOĞLU
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı işadamı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin hakkında açılan uyuşturucu davası başladı. Duruşmada aylık gelirini 6 milyon lira olarak açıklayan Saran, uyuşturucu içerikli olduğu iddia edilen yazışmaları "Açıklaması zor geyikler" sözleriyle savunurken, saç örneğindeki pozitif test sonucuna ilişkin bulaşma ihtimalini öne sürdü. Saran ve Cebeci'nin yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi. Duruşma 4 Kasım'a ertelendi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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