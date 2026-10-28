Saran’dan uyuşturucu savunması: Açıklaması zor geyikler
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı işadamı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin hakkında açılan uyuşturucu davası başladı. Duruşmada aylık gelirini 6 milyon lira olarak açıklayan Saran, uyuşturucu içerikli olduğu iddia edilen yazışmaları "Açıklaması zor geyikler" sözleriyle savunurken, saç örneğindeki pozitif test sonucuna ilişkin bulaşma ihtimalini öne sürdü. Saran ve Cebeci'nin yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi. Duruşma 4 Kasım'a ertelendi.
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