Mustafa Sarıgül dosyasında bir itirafçı daha! Belediye Bilgi İşlem Müdürü: İstismara uğradım...

ALMANLARIN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI, GİZLİ TANIKLA BÜYÜK RÜŞVET ÇARKI PATLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Alman vatandaşları K.P. ve M.B.'nin dolandırıcılık ve kara para aklama ihbarlarıyla başladı. Sarıgül ailesine ait 32 milyon euro değerindeki yalı satışı karşılığında atılan 100 milyon euroluk bloke havale, blokenin kaldırılması vaadiyle 1,5 milyon euroluk teknenin devredilip bedelinin ödenmemesi ve 80 milyon euroluk sahte yatırım sözleşmeleri savcılık dosyasına girdi. Ayrıca kamu gücü kullanılarak 1 milyar euroluk hayali fon vaadinde bulunulduğu, eldeki ses kayıtlarının gazetecilere verilmesinin ardından mağdur iş insanlarının tehdit edildiği belgelendi.

GENÇLİK KAMPLARINDAN BAŞLAYAN CİNSEL İSTİSMAR



Soruşturmanın en sarsıcı boyutlarından birini ise Mustafa Sarıgül'ün özel koruması Ömer D.'nin savcılık sorgusu oluşturdu. Lise yıllarında Şişli Belediyesi'nin düzenlediği Uludağ ve Kumburgaz'daki "Liderlik" gençlik kamplarında Abdülkadir S. vasıtasıyla Sarıgül ile tanıştırıldığını söyleyen Ömer D. 2015'te ekibe katıldığını, 2020'de nikah şahidinin Sarıgül olduğunu ifade etti. Sarıgül'ün elindeki siyasi ve ekonomik güç sebebiyle yıllarca korktuğunu ve sayısız kez intiharı düşündüğünü vurgulayan koruma, 2021 yılından itibaren Platin Konutları ve Angora Evleri'nde defalarca cinsel saldırıya maruz kaldığını öne sürdü.

İKİNCİ İSTİSMAR İTİRAFI GELDİ



Basına yansıyan görüntüler sonrasında konuşmaması için kendisine 100 bin euroluk cezai şart içeren gizlilik sözleşmesi imzalattırıldığını, 150 bin dolar sus payı verildiğini bildiren Demir; basına sızan görüntünün evdeki Özbek temizlikçi Firuzan ve şoför Turgut Alkan tarafından kurgulanarak gizlice çekildiğini ifşa etti. Soruşturmada gözaltına alınan eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Caner D. de itirafçı olarak kendisinin de Sarıgül tarafından istismara uğradığını anlattı. İtirafçı beyanlarının ardından savcılık; lise kamplarından sorumlu Abdülkadir S., Sarıgül'ün 2 yakın koruması, Ankara'daki erkek berberi, lise öğrencisiyken istismara uğradığı belirtilen abla-kardeş ile görüntüleri çekilen temizlikçinin de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verdi. Koruma Ömer D.'nin de ifadesinde geçen Abdulkadir S.'nin Sarıgül'ün cinsel istismarda bulunduğu isimlere aracılık eden kişi olduğu öne sürüldü. Abdulkadir S.'nin Mustafa Sarıgül'ün belediye başkanlığı yaptığı dönemde kamplardan sorumlu olan isim olduğu öğrenildi.