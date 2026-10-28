SON DAKİKA! Bakan Kurum, Mansur Yavaş’ı kabul etti

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi...

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara'mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz."

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik. Nazik kabulleri için Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum."

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör