Yalvarırım oğlumu kurtarın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan İzzettin Aydoğan'ın, çifte vatandaşlığı bulunan oğlu Sabahattin Aydoğan, Rusya'ya gittikten sonra askere alınıp Ukrayna cephesine gönderildi. Oğlunun Ukrayna'da esir düştüğünü öne süren Aydoğan, 3.5 yıldır evladından haber alamadıklarını söyledi.

'FOTOĞRAFLAR VAR'

Oğlunun Türkiye ve Rusya vatandaşı olduğunu belirten İzzettin Aydoğan, "Oğlum çifte vatandaş, Türkiye ve Rusya vatandaşı. Rusya'ya gitti, oradan askere gönderdiler. Ukrayna'da esir düşmüş, esir tutuluyor. 3.5 seneden beri oğlumuzdan hiç haber alamıyoruz. Yaşıyor mu, ölmüş mü bilmiyoruz ama elimizdeki fotoğraflardan Ukrayna'da esir düştüğünü biliyoruz. 3.5 senedir Ukrayna'dadır" diye konuştu. Oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyen Aydoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricada bulunuyorum, lütfen oğlumu kurtarın, yalvarıyorum size. Savaş güzel bir şey değil, savaşın sona ermesini istiyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör