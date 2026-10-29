Bakan Memişoğlu'ndan TDT Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türk dünyası yarınlara çok daha güçlü yürüyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda "Ortak hafızamız, köklü mirasımız ve sarsılmaz kardeşliğimizle Türk dünyası yarınlara çok daha güçlü yürüyor." dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'ne ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:
"Ortak hafızamız, köklü mirasımız ve sarsılmaz kardeşliğimizle Türk dünyası yarınlara çok daha güçlü yürüyor. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki bu birliktelik, somut adımlarla her geçen gün daha da pekişiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk dünyasının ortak potansiyelini harekete geçirmek için gayretle çalışmaya devam ediyoruz."
Ortak hafızamız, köklü mirasımız ve sarsılmaz kardeşliğimizle Türk dünyası yarınlara çok daha güçlü yürüyor. #TürkDevletleriTeşkilatı çatısı altındaki bu birliktelik, somut adımlarla her geçen gün daha da pekişiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, Türk dünyasının ortak potansiyelini harekete geçirmek için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. #TDTAnkaraZirvesi2026— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) October 29, 2026