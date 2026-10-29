Bakan Uraloğlu Ankara’da gençlerle buluştu: Bu başarılar sizin eseriniz

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı Sahil Parkı'nda düzenlenen "Gençlik Bakanıyla Buluşuyor" programında gençlerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençlerin teşkilat çalışmaları, kişisel gelişimleri, manevi değerler ve geleceğe yönelik projeleri konuşuldu. Gençlik kolları üyelerinin sorularını yanıtlayan Özcan, gençlere hem teşkilat hayatında hem de günlük yaşamlarında dikkat etmeleri gereken konularda tavsiyelerde bulundu.

URALOĞLU'NDAN GENÇLERE: "BU BAŞARILAR SİZİN ESERİNİZ"

Programda gençlere hitap eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Türkiye'nin ulaştırma ve teknoloji alanındaki yatırımlarına değinerek gençlerin bu başarıların önemli bir parçası olduğunu söyledi. Yerli ve millî hızlı trenin test sürüşlerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Bugün sabah Ankara'mızdan Sakarya'da üretilen, saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen yerli ve millî hızlı trenimizle Kırıkkale'ye kadar test sürüşü yapıp geldik. Bunları sizin yetiştirdiğiniz evlatlar üretti" dedi. Türksat ve savunma sanayisi alanındaki çalışmalara da değinen Uraloğlu, Türkiye'nin kendi uydusunu üretip uzaya göndermesinin önemini vurguladı. Gençlerin bilim, teknoloji ve üretim alanlarında elde edilen başarılardan ilham alması gerektiğini belirten Uraloğlu, "'Sen yapamazsın' diyerek önümüzü kesmeye çalışanlara inat, 'Biz yaparız, ben yaparım' özgüvenini kazandık" ifadelerini kullandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da gençlerin geleceğine katkı sağlayacak çalışmalara destek vereceklerini belirterek, "Biz sizin geleceğinize ne kadar yol açarsak, o yolları daha da genişleteceğiz. İnşallah bakanımız da destek olacak" dedi.

ÖZCAN'DAN GENÇLERE: "HER YERDE ÖRNEK OLACAKSINIZ"

Gençlerle gerçekleştirilen buluşmada teşkilat çalışmaları, gençlerin geleceği ve yeni proje önerileri üzerine sohbet edildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, gençlerin geleceğine katkı sunacak çalışmalar için destek vereceklerini belirterek, "Biz sizin geleceğinize ne kadar yol açarsak, o yolları daha da genişleteceğiz. İnşallah bakanımızdan da bazı taleplerimiz olacak, o da destek olacak" dedi.

Gençlik kolları üyelerinin sorularını yanıtlayan Hakan Han Özcan, teşkilat çalışmalarında disiplinin ve düzenli toplantıların önemine dikkat çekti. Özcan, "Bir gencin en önemli şeyi disiplin, zaman yönetimini disiplin. Düzenli toplantılarımız, düzenli teşkilatımız iyi bir koordinasyonu hâsıl edecek" diye konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olan gençlerin davranışlarıyla topluma örnek olmaları gerektiğini belirten Özcan, şunları söyledi: "Sizler Tayyip Erdoğan'ın gençleri olarak toplumdan farkınızla her yerde örnek olacaksınız. Herkes sizi öyle görecek: 'Bunlar Tayyip Erdoğan'ın gençleri, yol arkadaşları.' Anne babanız dahi sizin değişiminizi görmeli. Bir genç partiye girdikten sonra davranışlarını düzeltiyorsa o zaman bir faydası olmuş diyoruz. Ama bu değişimi anne babanız da görmüyorsa, komşumuz da görmüyorsa, 'Ya bu çocuğa bir haller oldu' demiyorsa o zaman boşa gidip gelmiş oluyoruz."

"KUR'AN-I KERİM'İ OKUMADAN BİR TEMEL KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Gençlere eğitim, okuma alışkanlığı ve manevi değerler konusunda da tavsiyelerde bulunan Özcan, Kur'an-ı Kerim'in gençlerin hayatındaki önemine vurgu yaptı.

"Üniversite okuyoruz, eğitimler alıyoruz. Çok kitap okuyoruz, amenna, güzel. Ama okuduğumuz kitapların hepsinin yazarı ve sahibi insan. Asıl olan kitabımızı, Kur'an-ı Kerim'i okumadan bir temel kurmaya çalışıyoruz" diyen Özcan, gençlerin Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını ve grup konuşmalarını da takip etmesi gerektiğini belirtti.

Özcan, "Gençlik teşkilatlarımız olarak bilhassa yoldan bir taş kaldıracağız, bunu davaya yazdıracağız. Hiç unutmayın; üzerinizde 'Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları' diye bir bakış var. Komşunuz, sınıfınızdaki arkadaşınız, mahalledeki arkadaşlarınız size bakıyor" ifadelerini kullandı.

GENÇLERDEN YENİ PROJELER ÜRETMELERİNİ İSTEDİ

Gençlerin hem teşkilata hem de topluma katkı sunacak projeler geliştirmesini isteyen Özcan, gençlerin fikirlerinin yerel yönetimlerle birlikte hayata geçirilebileceğini söyledi.

Özcan, "Gençler olarak 'Başkanım, biz şöyle bir şey yapsak' deyip hem vatandaşa hem gençlere faydalı olacak projeler geliştirin. Bazen kuşak farklılığı nedeniyle bazı şeyleri okuyamayabiliyoruz. Sizlerin bize anlatacağı, bizim de birlikte çalışarak çözüme kavuşturacağımız konular var" dedi.

Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Özcan, gençlere teşkilatın sahadaki gözü ve kulağı olduklarını hatırlatarak, "Bizim görevimiz belli; iyiliği yayacağız, kötülükten uzak duracağız ve kötülüğün karşısında duracağız. Hepiniz bizim arkamızdaki gözümüz, kulağımızsınız. Bir yerde yanlış gördüysek onu kaldıracağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.