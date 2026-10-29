Bakan Yumaklı'dan "Beştepe Millet Ormanı" paylaşımı: "Türk dünyası" vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin teşrifleriyle, Beştepe Millet Ormanı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"645 bin metrekarelik alanda, 203 bitki türü ile 750 bin ağaç ve çalıyı barındıran, Medeniyetler Parkı'ndan Türk Devletleri Teşkilatı Obası'na, 450 yıllık Koca Meşe'den Türkiye Yüzyılı fidan mozaiğine uzanan bu eşsiz eseri Ankara'mıza kazandırdık. Ortak tarihimizin, kültürümüzün ve kardeşliğimizin güçlü bir nişanesi olan bu alan, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında kenetlenen Türk dünyasının birlik ve beraberlik ruhunu da Başkentimizin kalbinde yaşatacak."

Kökleri aynı tarihe uzanan, geleceğe aynı umutla yürüyen Türk dünyasının kardeşliğini yeşertirken, "yeşil vatan"ı büyütmeye ve başkentin yarınlarına nefes olmaya devam edeceklerine dikkati çeken Yumaklı, bütün vatandaşları Beştepe Millet Ormanı'na davet etti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör