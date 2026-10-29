Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
AA
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Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya gelen Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ile Mirziyoyev, Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi, tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Mirziyoyev ile görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından liderler, iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine katılacak.

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#ANKARA #TÜRKİYE #ÖZBEKİSTAN

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