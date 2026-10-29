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  • Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Sanat Ödülü’ne layık görülen isimlere teşekkür

Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Sanat Ödülü’ne layık görülen isimlere teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen isimlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Sanat Ödülü’ne layık görülen isimlere teşekkür
İHA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen çok kıymetli ilim, kültür ve sanat erbabımıza ülkemize yaptıkları eşsiz katkılar için şükranlarımı sunuyor, gönül ve fikir dünyamızın yıldızlarından Ahmed-i Hânî'yi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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