Başkenti konuştular
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçları¥nı, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara'mız için ortak akılla çalışmaya, hemşerilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz."
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