Başkenti konuştular

Başkenti konuştular
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçları¥nı, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara'mız için ortak akılla çalışmaya, hemşerilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MURAT KURUM #MANSUR YAVAŞ #ANKARA

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