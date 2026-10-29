Beştepe Millet Ormanı’nda Türk dünyası buluşması

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Ankara'da oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin katılımıyla açılacak.

750 BİN AĞAÇ

OGM tarafından, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde 645 bin metrekarelik alanda Beştepe Millet Ormanı oluşturuldu. 410 bin yeni fidanın dikildiği alanda mevcut bitkilerle birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalı yer alıyor. Ayrıca, 285 bin metrekarelik çim alanı bulunan Beştepe Millet Ormanı, bugün yapılacak törenle halka açılacak.

TÜRK DEVLETLERİ OBASI

Beştepe Millet Ormanı'nın öne çıkan durakları arasında Türk Devletleri Teşkilatı Medeniyetler Parkı, Bayraktepe ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası bulunuyor. Obada 8 ülkenin bayrağı, 7 ülkeye ait eser ve 6 ülke çadırı yer alıyor. Ziyaretçiler bu alanda Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait kültürel unsurları bir arada görme imkânı buluyor.

MİNYATÜR ESERLER

Alandaki minyatür eserler arasında Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camii ve Sümela Manastırı bulunuyor. Orhun Yazıtları örnekleri ise Türk tarihinin önemli izlerini ziyaretçilere taşıyor. Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğündeki alan; tematik bahçeleri, yürüyüş ve spor güzergâhları, çocuk oyun parkları, orman okulu ve kültürel mirasın minyatür örnekleriyle farklı yaş gruplarına hitap ediyor. Alanın dikkat çeken noktaları arasında 450 yaşındaki koca meşe anıt ağacı, 300 yaşındaki 10 zeytin ağacından oluşan zeytin bahçesi ve 24 milyon yıllık fosil ağaç alanı bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör