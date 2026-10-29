Çocuklarımız kendi toprağından beslensin

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'na (YETEV) bağlı YETEV Türk Müziği İlkokulu işbirliğiyle, "Köklerden Geleceğe: Çocuk Edebiyatında Yeniden Yazım Hikâye Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi. Törene YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve YETEV Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş katıldı. Törende konuşan Bilal Erdoğan bir neslin yetişmesi derdiyle yola çıktıklarını aktararak, "1951 yılında İlim Yayma Cemiyeti'ni kuranlar Türkiye'de bir kültürün, bir kimliğin yaşatılması için adım atmışlar. Bugün 75'inci yılını kutluyoruz.

YETEV de aslında o zincirin son halkalarından bir tanesi" dedi. YETEV'in faaliyetleri hakkında bilgi veren Erdoğan, "Her bir çocuğumuz kendi toprağından beslenerek büyüsün, dalları böylesine uzaklara ulaşsın arzusuyla yürümeye devam ediyoruz. 500'ün üzerinde öğretmenimizle çocuklarımıza yönelik kültürel içeriğin de zenginleşmesini hedefliyoruz. Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nı iki kere tertip ettik. Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması tertip ettik. Burada da çocuklara hitap edecek yeniden yazım esasıyla bir hikâye yarışması tertip etmiş olduk. 21'inci yüzyılın çocuklarına aynı ruhu; ecdadımızın yaşadığı duyguları bugünün şartlarına uygun bir şekilde aktarmak zorundayız. O ruhu bugünün çocuklarının kabul edeceği şekilde ambalajlamak zorundayız. Onun için çocuklarımıza yönelik yeni nesil içeriklerin hazırlanmasının destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Birincilik ödülünü 'Masalını Kaybeden Şehir' adlı hikâyesi ile Ayşe Şeker Kılıç, Bilal Erdoğan'ın elinden aldı. 'Şahmeran' başlıklı hikâyesi ile ikincilik ödülünü kazanan Ece Altınok Schneider ise ödülünü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek'in elinden aldı. Üçüncülük ödülünü kazanan 'Kuşların Yolculuğu' isimli eseriyle Kadriye Zeynep Özgenç'e ise Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış ödülünü verdi. Jüri Özel Ödülü ise 'Neccar Dede' adlı hikâyesi ile Mehmet Rutkay Açıkgöz'ün oldu. Açıkgöz, ödülünü YETEV Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş'ten aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör