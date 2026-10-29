Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret ediyor…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. Yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor…

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenleniyor. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.