Emine Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı
DHA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "103 yıl önce, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadele, bugün her alanda daha da güçlenen Türkiye'nin temellerini oluşturdu. Şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını yeni başarılarla taçlandırıyoruz. Bu kıymetli mirasın, nesiller boyunca aynı inanç ve kararlılıkla yaşatılmasını diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 103'üncü yıl dönümünü kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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