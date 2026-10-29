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  • Emine Erdoğan’dan TDT Zirvesi paylaşımı: “Ortak değerlerimizin kalıcı bir nişanesi olmasını temenni ediyorum"

Emine Erdoğan’dan TDT Zirvesi paylaşımı: “Ortak değerlerimizin kalıcı bir nişanesi olmasını temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen program ve etkinliklere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında, “Bu anlamlı buluşmanın köklü dostluğumuzun ve ortak değerlerimizin kalıcı bir nişanesi olmasını temenni ediyorum." dedi.

Emine Erdoğan’dan TDT Zirvesi paylaşımı: Ortak değerlerimizin kalıcı bir nişanesi olmasını temenni ediyorum
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen program ve etkinliklere ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Emine Erdoğan’dan TDT Zirvesi paylaşımı: “Ortak değerlerimizin kalıcı bir nişanesi olmasını temenni ediyorum

"Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız liderler ve değerli eşleriyle birlikte Beştepe Millet Ormanı'nın açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduk. Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda yer alan kardeş ülkelerimizin otağlarını ziyaret ettik.

Emine Erdoğan’dan TDT Zirvesi paylaşımı: “Ortak değerlerimizin kalıcı bir nişanesi olmasını temenni ediyorum

Devamında Malazgirt Gösteri Merkezi'nde, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan destansı yolculuğunu anlatan 'Atların Dansı: Diriliş Ateşi' gösterisini beğeniyle izledik.

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Emine Erdoğan’dan TDT Zirvesi paylaşımı: “Ortak değerlerimizin kalıcı bir nişanesi olmasını temenni ediyorum

Bu anlamlı buluşmanın köklü dostluğumuzun ve ortak değerlerimizin kalıcı bir nişanesi olmasını temenni ediyorum." Paylaşımda, programlardan fotoğraflar da yer aldı.

#TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI #EMİNE ERDOĞAN #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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