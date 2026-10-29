Emine Erdoğan’dan TDT Zirvesi paylaşımı: “Ortak değerlerimizin kalıcı bir nişanesi olmasını temenni ediyorum"

Bu anlamlı buluşmanın köklü dostluğumuzun ve ortak değerlerimizin kalıcı bir nişanesi olmasını temenni ediyorum." Paylaşımda, programlardan fotoğraflar da yer aldı.

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