Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterildiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Görüşmede ABD Başkanı Trump ise Erdoğan ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin başarılı geçmesini diledi.
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