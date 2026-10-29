Hep birlikte mücadele edeceğiz
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "İstanbul'u Dinliyoruz" buluşmalarını Beykoz'da sürdürdü. Vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Türkiye'nin bölgesine huzur getirmesinin yanı sıra dünyada daha iyi bir düzenin oluşmasına katkı sunması gerektiğini belirten Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği hedef doğrultusunda mücadele edeceklerini söyledi. Özdemir, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın işaret ettiği üzere, dünyadaki nizamı da daha iyi bir noktaya getirebilme yolculuğumuzda hep birlikte bu mücadeleyi vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.
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