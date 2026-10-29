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  • SON DAKİKA… Başkan Erdoğan’ın kırmızı KAAN kravatında gök vatanda bağımsızlık vurgusu

SON DAKİKA… Başkan Erdoğan’ın kırmızı KAAN kravatında gök vatanda bağımsızlık vurgusu

SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde Anıtkabir’de düzenlenen törene kırmızı KAAN desenli kravatla katılması dikkati çekti. Türk dünyası liderlerinin Ankara’da buluştuğu gündeki bu tercih, gök vatanda bağımsızlık ve savunma alanında dayanışma mesajını aynı sembolde buluşturdu.

SON DAKİKA… Başkan Erdoğan’ın kırmızı KAAN kravatında gök vatanda bağımsızlık vurgusu
BETÜL USTA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende, milli muharip uçak KAAN figürlerinin yer aldığı kırmızı kravatı tercih etti. Erdoğan, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında Bedir Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı gün de AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda KAAN desenli kravat takmıştı. Cumhuriyet Bayramı'nda aynı desenin kırmızı rengini kullanması, milli havacılık projelerine yönelik desteğini yeniden görünür kıldı.

SON DAKİKA… Başkan Erdoğan’ın kırmızı KAAN kravatında gök vatanda bağımsızlık vurgusu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen KAAN'ın figürleri, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde Türkiye'nin kendi savaş uçağını geliştirme hedefini Anıtkabir'deki törene taşıdı. Bu sembolik tercih, gök vatanın güvenliğini milli teknolojiyle sağlama ve savunmada dışa bağımlılığı azaltma iradesini öne çıkardı.

SON DAKİKA… Başkan Erdoğan’ın kırmızı KAAN kravatında gök vatanda bağımsızlık vurgusu

Erdoğan'ın programında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etmesi ve Türk Devletleri Teşkilatının 13'üncü Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen konuk devlet başkanlarını karşılaması da yer alıyor. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu teşkilatta Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gözlemci statüsünde bulunuyor.

Türk dünyasının Ankara'da buluştuğu gün tercih edilen KAAN kravatı, milli havacılık hamlesi ile dost ülkelerle savunma işbirliği arasında sembolik bir bağ kurdu. Bedir Mutabakatı'ndan Cumhuriyet Bayramı'na uzanan bu tercih, KAAN'ı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve savunma alanındaki ortaklıklarının ortak simgesi olarak öne çıkardı.

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#ENDONEZYA #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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