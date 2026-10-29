SON DAKİKA I Ankara’da Türk Devletleri Zirvesi! Başkan Erdoğan: Önümüzdeki dönem Türk asrı olacak

Son Dakika Haberleri... Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan devlet liderlerini Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ağırlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi akşam yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü bu sene çok farklı idrak ediyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı 'Aile Meclisimiz' olan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bayram coşkumuza ortak olan liderlere gönülden teşekkür ediyorum.

Aradan geçen 103 yılda Cumhuriyetimiz sadece kuruluş iadellerini yerine getirmekle kalmadı aynı zamanda gönüllere kök saldı. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi 103 sene evvel nasıl 7 düveli diz çöktürerek bu vatanı işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimizle aramıza girmeye çalışanları aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız

86 milyonun ortak eseri ve ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti, her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Millet olarak uğruna ağır bedeller ödeyerek çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya bir kez daha söz veriyoruz.

Aynı inancı kültürü ve ülküyü paylaştığımız kardeş Türk Cumhuriyetlerinin de önlerine çıkan sorunlara rağmen çok büyük başarılara imza attıklarını görüyoruz.

Türk dünyası olarak tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlikle önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör