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  • SON DAKİKA... TDT 13'üncü Zirvesi Ankara'da toplandı! Bölgesel ve uluslararası gelişmeler masada

SON DAKİKA... TDT 13'üncü Zirvesi Ankara'da toplandı! Bölgesel ve uluslararası gelişmeler masada

SON DAKİKA... Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, ‘TDT 13'üncü Zirvesi' kapsamında Ankara'da gerçekleştirildi. ‘Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen TDT 13'üncü Zirvesi kapsamında Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda, zirvenin gündemi, Ankara Bildirisi taslağı ve teşkilat bünyesindeki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik kararlar ele alındı.

SON DAKİKA... TDT 13’üncü Zirvesi Ankara’da toplandı! Bölgesel ve uluslararası gelişmeler masada
İHA
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen TDT 13'üncü Zirvesi kapsamında Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda, zirvenin gündemi, Ankara Bildirisi taslağı ve teşkilat bünyesindeki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik kararlar ele alındı.

SON DAKİKA... TDT 13'üncü Zirvesi Ankara'da toplandı! Bölgesel ve uluslararası gelişmeler masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde ve moderatörlüğünde 29 Ekim tarihinde düzenlenen toplantı, Fidan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev katıldı. TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev de toplantıda yer aldı.

SON DAKİKA... TDT 13'üncü Zirvesi Ankara'da toplandı! Bölgesel ve uluslararası gelişmeler masada


ZİRVE GÜNDEMİ VE TASLAK BELGELER ELE ALINDI
Toplantıda bakanlar, 'TDT 13'üncü Zirvesi'nin gündemini ve Devlet Başkanları Konseyinin değerlendirme ve kabulüne sunulacak taslak belgeleri görüştü. Bu kapsamda Ankara Bildirisi ile teşkilat bünyesindeki iş birliğinin geliştirilmesi ve kurumsal yapının güçlendirilmesini amaçlayan taslak kararlar değerlendirildi.

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SON DAKİKA... TDT 13'üncü Zirvesi Ankara'da toplandı! Bölgesel ve uluslararası gelişmeler masada

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan'ın dönem başkanlığı süresince kaydedilen ilerlemeler hakkında bakanlara bilgi verdi. Ömüraliyev ayrıca TDT Sekretaryasının faaliyetlerini aktararak üye ve gözlemci devletler arasındaki iş birliğinin 65'ten fazla alana yayıldığına dikkati çekti.
Bakanlar, Türk Dünyasının Birliğine Katkılarından Dolayı Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü'nün yanı sıra çeşitli önemli belgeleri de değerlendirdi. Görüşmelerde TDT Sekretaryası ve Türk Akademisinin 2027 yılı bütçeleri de ele alındı.

SON DAKİKA... TDT 13'üncü Zirvesi Ankara'da toplandı! Bölgesel ve uluslararası gelişmeler masada

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ
Katılımcılar, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile gelecek dönemde teşkilat bünyesinde iş birliğinin öncelikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıda bakanlar, görev süresinin sona yaklaşması dolayısıyla TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'e, teşkilatın kurumsal gelişimine ve Türk devletleri arasındaki iş birliğinin ilerletilmesine sunduğu katkılar ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

#HAKAN FİDAN #TÜRK #ANKARA #TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

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