SON DAKİKA... TDT 13’üncü Zirvesi Ankara’da toplandı! Bölgesel ve uluslararası gelişmeler masada

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan'ın dönem başkanlığı süresince kaydedilen ilerlemeler hakkında bakanlara bilgi verdi. Ömüraliyev ayrıca TDT Sekretaryasının faaliyetlerini aktararak üye ve gözlemci devletler arasındaki iş birliğinin 65'ten fazla alana yayıldığına dikkati çekti. Bakanlar, Türk Dünyasının Birliğine Katkılarından Dolayı Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü'nün yanı sıra çeşitli önemli belgeleri de değerlendirdi. Görüşmelerde TDT Sekretaryası ve Türk Akademisinin 2027 yılı bütçeleri de ele alındı.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Katılımcılar, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile gelecek dönemde teşkilat bünyesinde iş birliğinin öncelikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda bakanlar, görev süresinin sona yaklaşması dolayısıyla TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'e, teşkilatın kurumsal gelişimine ve Türk devletleri arasındaki iş birliğinin ilerletilmesine sunduğu katkılar ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.