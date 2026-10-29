SON DAKİKA... TDT 13'üncü Zirvesi Ankara'da toplandı! Bölgesel ve uluslararası gelişmeler masada
SON DAKİKA... Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, ‘TDT 13'üncü Zirvesi' kapsamında Ankara'da gerçekleştirildi. ‘Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen TDT 13'üncü Zirvesi kapsamında Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda, zirvenin gündemi, Ankara Bildirisi taslağı ve teşkilat bünyesindeki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik kararlar ele alındı.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen TDT 13'üncü Zirvesi kapsamında Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda, zirvenin gündemi, Ankara Bildirisi taslağı ve teşkilat bünyesindeki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik kararlar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde ve moderatörlüğünde 29 Ekim tarihinde düzenlenen toplantı, Fidan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev katıldı. TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev de toplantıda yer aldı.
ZİRVE GÜNDEMİ VE TASLAK BELGELER ELE ALINDI
Toplantıda bakanlar, 'TDT 13'üncü Zirvesi'nin gündemini ve Devlet Başkanları Konseyinin değerlendirme ve kabulüne sunulacak taslak belgeleri görüştü. Bu kapsamda Ankara Bildirisi ile teşkilat bünyesindeki iş birliğinin geliştirilmesi ve kurumsal yapının güçlendirilmesini amaçlayan taslak kararlar değerlendirildi.