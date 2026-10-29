Tapu çetesi lideri kıskıvrak yakalandı
İstanbul'da yaşlı ve yalnız kişilerin değerli gayrimenkullerini sahte belgeler, tehdit ve kaçırma yoluyla ele geçiren 'tapu çetesi'nin ilk eylemi 2007'de Beykoz'daki tarihi yalısını satışa çıkarmak isteyen Vanda Ayaşlı Esen'in evlatlık çocuğunu kaçırmak oldu. Çocuğun kurtarılması sonrası Esen'in şüpheli ölümü üzerine mezarı açılarak otopsi yapıldı. Esen'in açlık nedeniyle öldüğü belirlenirken, banka kasalarındaki değerli eşyalarının ve araçlarının yağmalandığı, yalının ise sahte vekâletnameyle Çetin Acar'a devredildiği tespit edildi. Çetenin bir diğer hedefi ise Yeşilköy'deki iki villasını satmak isteyen Şemsittin G. ve Fikriye G. isimli kardeşlerdi. Kaçırılan Şemsittin G.'ye zorla senet imzalatılarak villalara haciz konulurken cesedi boş araziye atıldı. Yaralı halde hastane önüne bırakılan Fikriye G. hayatını kaybetti. 2008'de düzenlenen operasyonla çete lideri Çetin Acar, eşi N.A., emlakçı F.G., şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Toplam 55 sanığın yargılandığı davada, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi tutuklandı. 2013'te tahliye edilen Çetin Acar hakkında, 2021'de müebbet ve 10 yıl hapis cezası onandı. 23 yıldır kaçan Acar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı.
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