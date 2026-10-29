TDT Dışişleri Bakanları toplantısı bugün
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında, bugün gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Fidan'ın toplantı marjında ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. TDT Zirvesi, Erdoğan'ın "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonundan ve İsmail Gaspıralı'nın şiarından ilhamla belirlenen "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilecek. Ankara'da gerçekleştirilecek 13. TDT Zirvesi kapsamında düzenlenecek toplantıyla birlikte TDT Dışişleri Bakanları; biri olağan, dördü ise gayriresmi olmak üzere, bu yıl beşinci kez Konsey toplantısında bir araya gelmiş olacak. TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda, TDT bünyesindeki işbirliği alanları ile teşkilatın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalara dair istişarelerde bulunulması öngörülüyor. Toplantının sonunda, teşkilatın işleyişiyle ilgili idari ve mali nitelikli bazı belgelerin onaylanması bekleniyor.
Haber Girişi