Tom Barrack'tan Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi paylaşımı: "İşbirliği ruhunun devamı niteliğinde"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack , sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump 'ın telefon görüşmesini değerlendirdi.

ABD'li Büyükelçi, "Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bugün yapılan telefon görüşmesi, Türk Devletleri Teşkilatının 13. Zirvesi öncesinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya gelen liderler arasında oluşan diyalog ve işbirliği ruhunun devamı niteliğinde" değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ LİDERİN PAYLAŞTIĞI VİZYONUN MERKEZİ"

Hazar Denizi'nden Akdeniz'e uzanan coğrafyada Türk devletlerinin Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında yer aldığını belirten Barrack, bu devletlerin gelecek nesillerin refahını şekillendirecek enerji, ticaret ve bağlantısallık koridorları üzerinde bulunduğuna işaret etti.

Barrack, "Türk devletleri arasındaki ortaklık, her iki liderin de (Trump-Erdoğan) paylaştığı vizyonun merkezinde yer almaktadır." değerlendirmesini yaparak bunun, çatışma yerine ticarete dayanan, güçlü ortaklıkların ve sürdürülebilir işbirliğinin herkes için barış, istikrar ve refahı ileriye taşıdığı bölgenin inşa edilmesini öngördüğünü vurguladı.

İKİ LİDER 24 SAATTE İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Trump, Başkan Erdoğan'ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında TDT Zirvesi dolayısıyla telefonla aramıştı.

ABD Başkanı, Başkan Erdoğan'a TDT Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletmişti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör