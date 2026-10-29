YÖK Başkanı Özvar, Özbekistan’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümünü dost ve kardeş Özbekistan'da, Semerkant gibi müstesna bir kentte kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

29 Ekim'in, Türk milletinin büyük fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyet'le taçlandırdığı gün olduğunu belirten Özvar, en zor şartlarda dahi hürriyetinden vazgeçmeyen Türk milletinin Cumhuriyet'in ilanıyla geleceğine duyduğu inancı ve kendi iradesiyle yaşama kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Özvar, ülkeyi yeniden ayağa kaldıran, yokluklar içinde çalışan ve üreten nesillerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle andı.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesini temenni eden Özvar, iki ülke halklarının huzur ve refahının daim olmasını diledi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör