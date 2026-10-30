7’den 70’e cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü, yurdun dört bir köşesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Caddeler ve sokaklar bayraklarla donatıldı. Genci yaşlısıyla tüm vatandaşlar kortejler, fener alayları, otomobil konvoyları ve etkinliklerle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

'EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

İSTANBUL: Kentte kortej yürüyüşleri, fener alayı gibi çok sayıda etkinlik düzenlendi. Kadıköy'de 60. Yıl Göztepe Parkı'nda bir araya gelen Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, yaklaşık 50 klasik otomobilli kortej oluşturdu. Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet koşusunda dereceye giren ilk 10 sporcu ödüllendirildi. İstanbul Havalimanı'nda bando gösterileri yapılırken yolculara Türk bayrakları dağıtıldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Şanlı ecdadımız, bedelini kanla ve canla ödeyerek vatan kıldığı bu toprakları en mukaddes emanet olarak bizlere bıraktı. Bu emanete sahip çıkacağız" dedi.

İZMİR: Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, meydana bakan bir binanın duvarına ışık yansıtma teknolojisiyle olutşurulan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerini ilgiyle izledi. Atatürk'ün balkona çıkıp halkı el sallayarak selamladığı tarihi anların yeniden canlandırıldığı gösteri, meydanda büyük ilgi gördü.

'İŞTE CUMHURİYET BU'

KONYA: Ilgın ilçesinde Belekler Şehit Hüseyin Topçu İlkokulu'nun tek öğrencisi Hatice Gökmen ile tören yapan öğretmen Fatih Yalçınkaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' derken ülkenin en ücra köşesindeki tek bir çocuğun eğitim hakkından, aydınlık geleceğinden bahsediyordu. İşte Cumhuriyet tam olarak budur" dedi.

ELAZIĞ: Tarihi Kapalı Çarşı'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, anaokulu öğrencilerinin coşkuyla seslendirdiği "Ölürüm Türkiyem" şarkısını dinlerken duygulanan 70'li yaşlardaki vatandaş, yanına gelen bir öğrencinin elini öpmesi üzerine gözyaşlarına hâkim olamadı. Koç İlkokulu'nun ikinci sınıfında eğitim gören 70 öğrenci, ellerinde Türk bayraklı balonlarla bahçede "103. yıl" yazılı koreografi oluşturdu.

55 DAĞCI ZİRVEYE ÇIKTI

KAYSERİ: 28 Ekim'de 2 bin 200 metre rakımlı Tekir Yaylası'nda bir araya gelen 55 dağcı, Otoman ve Şeytan Deresi rotalarını takip edip, Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 metre rakımlı zirvesine ulaşarak İstiklal Marşı okudu.

SAMSUN: Doğupark sahilinde bir araya gelen yüzücüler, hazırlıklarının ardından denize girdi. Bir süre yüzen grup, denizde Türk bayrağı açtı.

NEVŞEHİR: Kapadokya'daki turistik balonlar Türk bayrağı ile gökyüzünde süzüldü.

KASTAMONU: Abana'da Cumhuriyet'in ilanını müjdeleyen dönemin gazetesini ve satıcısını canlandıran Gurur Karol adlı çocuk, töreni izleyen vatandaşlardan alkış aldı.

ERZURUM: Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli yaklaşık 150 personel, Türk bayrağını simgeleyen ay yıldız koreografisi sergiledi.

HORONLU KUTLAMA

TRABZON: Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar tarafından horon ve çeşitli gösteriler sunuldu. Kutlamalara asker kıyafetleriyle katılan 3 çocuk ise törenin ilgi odağı oldu.

DÜZCE: Jandarma Komando Bölüğü'nün silahlı gösterisi ilgi gördü.

SİVAS: Kutlama törenine Erasmus kapsamında kente gelen Romanya, İtalya ve Slovakyalı öğrenciler de katıldı.

DENİZLİ: Dünyaca ünlü Pamukkale'de, Hierapolis Antik Kenti'nde havalanan sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portreleriyle donatılarak Cumhuriyet gururunu gökyüzüne taşıdı.

HATAY: Depremde harabeye dönen ve yeniden inşa edilen Atatürk Caddesi'nde düzenlenen geçit töreninde coşkulu görüntüler oluştu. Hatay'ın

Kumlu ilçesinde tören sırasında yağmur başlayınca 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, Atatürk maketini, ıslanmaması için şemsiyesiyle korudu. Küçük öğrencinin davranışı törene katılanları duygulandırdı.

Tolga YANIK - Yaser ÇAPAROĞLU - Erkan KÖSE - Ali ALTUNTAŞ - Ceyhan TORLAK - Özgür ÖZDEMİR - Faruk KÜÇÜK - Erdoğan ÖZTÜRK - Mehtap AYDOĞAN - Mehmet YILDIRIM - Sekvan KÜDEN - Murat KARAMAN - Semih KARA - Barış SAVAŞ / SABAH