Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov: Zengezur Koridoru’nun hayata geçirilmesi ekonomik imkanları artıracak

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi'nde konuştu.

Gösterilen misafirperverlik ve zirvenin üst düzeyde düzenlenmesi dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden Bayramov, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk halkını kutladı.

Bayramov, Azerbaycan'ın bir yıl önce Gebele'de düzenlenen zirvede TDT dönem başkanlığını devraldığını, söz konusu zirvenin ana konusunun bölgesel barış ve güvenlik olduğunu hatırlattı.

Geçen bir yıl içerisinde dünyada yaşanan gelişmelerin bu konuların güncelliğini bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Bayramov, uluslararası ilişkiler sisteminde ciddi gerilimlerin yaşandığını kaydetti.

Bayramov, askeri çatışmaların, yeni güvenlik tehditlerinin ve uluslararası hukuk ilkelerinin ihlal edilmesinin devletler açısından ciddi sınamalar oluşturduğunu belirterek, "Böyle bir ortamda Azerbaycan, istikrar ve güvenlik alanı olmayı sürdürmektedir. Ülkemiz yalnızca kendi güvenliğini sağlamakla kalmamakta, daha geniş bir bölgede barışın ve istikrarın güçlendirilmesinde de istikrar sağlayıcı bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın, yaklaşık 30 yıl süren Ermenistan işgaline son vererek toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tamamen yeniden tesis ettiğini hatırlatan Bayramov, böylece Güney Kafkasya'da uzun yıllardır devam eden çatışmanın çözüme kavuşturulduğunu dile getirdi.

Bayramov, "Bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci devam etmektedir. Bölgede fiili barış ortamı mevcuttur. Bununla birlikte, barış anlaşmasının imzalanması için gerekli siyasi ve hukuki adımların Ermenistan tarafından atılmasını bekliyoruz. Azerbaycan'ın tutumu açıktır. Güney Kafkasya'da uzun vadeli ve güvenilir bir barışın sağlanmasını, bölgede çatışma döneminin yerini işbirliği döneminin almasını istiyoruz." dedi.

İşgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur'daki imar ve ihya çalışmalarından bahseden Bayramov, kurtarılan bölgelerde yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığını bildirdi.

Bayramov, Azerbaycan'ın dönem başkanlığında TDT kapsamında düzenlenen etkinliklerden de bahsederek, şunları kaydetti:

"Türk devletlerinin coğrafi konumu, ekonomik potansiyeli ve enerji kaynakları, uluslararası ulaşım, ticaret ve enerji güvenliğindeki rolümüzü daha da artırmak için geniş imkanlar sunmaktadır. Azerbaycan, bu doğrultuda yürütülen bölgesel projelerin aktif katılımcısıdır. Orta Koridor'un geliştirilmesi, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi ve ülkelerimiz arasındaki ulaşım bağlantılarının genişletilmesi, ülkelerimizin ekonomik imkanlarını artıracaktır. Temel amacımız, bu imkanlardan yalnızca transit taşımacılık için değil, karşılıklı ticaretin, sanayi işbirliğinin ve yatırımların geliştirilmesi için de yararlanmaktır."

TDT üyesi ülkelerin enerji, dijital bağlantılar ve yeni teknolojiler alanındaki işbirliklerinin de yeni boyut kazandığını söyleyen Bayramov, "Geleneksel enerji kaynaklarının güvenilir tedarikçisi olan Azerbaycan, aynı zamanda Orta Asya ile Avrupa arasında yeşil enerji ve dijital bağlantıların oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır." dedi.

Bayramov, TDT+ formatının üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliklerinin genişletilmesi için yeni imkanlar sunduğunu, TDT'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nezdinde gözlemci statüsü elde etmesine yönelik ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

TDT dönem başkanlığını devralan Türkiye'ye başarılar dileyen Bayramov, TDT Genel Sekreteri olarak atanan Mirvahid Azimov'u tebrik etti.