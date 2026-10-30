Bakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Nasir ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin yanı sıra küresel ve bölgesel alandaki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Nasir ile görüştü
İHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği ABD'nin Georgia eyaletinde temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, toplantı marjında Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin yanı sıra küresel ve bölgesel alandaki son gelişmeler ele alındı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ABD #ENDONEZYA #HAKAN FİDAN

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