Bakan Göktaş: Aile ve Kadın Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatının gelecek vizyonuna güçlü bir katkı sunacaktır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde kurulacak olan Aile ve Kadın Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatının gelecek vizyonuna güçlü bir katkı sunacaktır. Ortak hedeflere ulaşma noktasında konseyin inşasına büyük önem veriyoruz" dedi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi kapsamında Çankaya Köşkü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın moderatörlüğünde, Türk Devletleri Bakan Teşkilatı Aile ve Kadın Konseyi Kurucu Bakanlar Oturumu: Kurumsal İş Birliği ve Ortak Adımlar başlıklı toplantı düzenlendi.
"AİLE VE KADIN KONSEYİ ALTINDA BİRLEŞTİRMEK İÇİN YENİ BİR ADIM ATTIK"
Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada bir süredir hayal edilen bir fikri birlikte değerlendirmek ve biraz daha olgunlaştırmak üzere bir arada olduklarını, toplantıdaki görüşlerin Aile ve Kadın Konseyi'nin ilk yapı taşlarını oluşturacağını söyledi. Zirve vesilesiyle ilk kez toplanan Yüksek Onur Kurulu'nun himayesinin, Konsey'in en büyük dayanağı olacağını kaydeden Göktaş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan olmak üzere Kurul'daki diğer lider eşlerine şükranlarını sundu.
Bakan Göktaş, kendilerine düşen görevin, bu himayeyi ailelerin ve kadınların hayatında karşılık bulan somut adımlara dönüştürmek olduğunu belirtti.
Aile ve Kadın Konseyi'ni, ülkeler arasında düzenli istişare ve tecrübe paylaşımına dayalı kalıcı bir iş birliği zemini olarak gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Konseyimiz, aileleri güçlendiren ve kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılımını destekleyen çalışmalarımızı, ortak değerlerimiz ve önceliklerimiz etrafında bir araya getirecek" ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, 2024'te İstanbul'da, sosyal politika alanındaki iş birliğini geliştirmek üzere aile temasıyla bir araya geldiklerini, 2025'te Bakü'de, kadın temasıyla tecrübelerini ve ortak çalışma imkânlarını değerlendirdiklerini ve bugün Ankara'da, bu iki başlığı Aile ve Kadın Konseyi altında birleştirmek için yeni bir adım attıklarını bildirdi.
"TARİHİMİZDE KADIN, DEVLETİN KURUCU İRADESİNDE EN BAŞINDAN BERİ VARDIR"
Türkiye olarak, kadının ve ailenin güçlenmesini birbirini tamamlayan hedefler olarak ele aldıklarını aktaran Göktaş, "Ailesinden destek gören bir kadın, eğitimde, çalışma hayatında ve toplumda yerini daha kolay alır. Hayatın her alanında yer alan bir kadın da bu kazanımı önce ailesine sonra bütün topluma taşır. Esasında bu anlayış, bizim medeniyetimize hiç de yabancı değildir. Orhun Yazıtları'nda devletin dirilişi anlatılırken İltiriş Kağan'ın yanında İlbilge Hatun'un da adı anılır. Yani bizim tarihimizde kadın, devletin kurucu iradesinde en başından beri vardır" diye konuştu.
Bugün kuruluşu için bir araya geldikleri Konsey'le, köklerinden aldıkları bu ilhamı geleceğe dair ortak hedeflerle buluşturduklarını kaydeden Göktaş, Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun bunu mümkün kılan güçlü bir zemin olduğunu, Aile ve Kadın Konseyi'nin de bu zemin üzerinde yükselmesini temenni ettiklerini söyledi.