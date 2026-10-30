Bakan Göktaş: Aile ve Kadın Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatının gelecek vizyonuna güçlü bir katkı sunacaktır

"AİLE VE KADIN KONSEYİ DAHA HIZLI YOL ALMAMIZI SAĞLAYACAK"

Bakan Göktaş, Konsey'e bugün her zamankinden daha çok ihtiyaçlarının olduğunu çünkü ailelerin hızla değişen bir dünyada yaşadığını belirtti. Dijitalleşmenin çocukların dünyasını evin içinden değiştirdiğinin altını çizen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Demografik dönüşüm, aile kurma yaşını ve hane yapısını yeniden şekillendiriyor. Düzensiz göç, afetler ve iklim değişikliği en ağır yükü yine ailelerin omzuna bırakıyor. Bu sorunların hiçbiri sınır tanımıyor. Her birimizin kendi ülkesinde geliştirdiği politikalar elbette çok değerli. Ama sınır tanımayan sınamalar, tecrübelerimizi bir araya getiren ortak bir cevap gerektiriyor. Aile ve Kadın Konseyimiz, o ortak bir zemini olacak."

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılını "Aile Yılı", 2026-2035 dönemini ise "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak belirlediklerini hatırlatan Göktaş, demografik meselenin tek bir ülkenin değil, Türk dünyasının ortak gündemi olduğu bilinciyle bu masaya oturduklarını belirtti. Göktaş, "Bu anlamda, bu yıl 'Dilde Fikirde İşte Birlik' temasıyla toplanan Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde aileyi koruyan, destekleyen, kadınların her alanda fırsatlara erişimini artıran politikaları öncelikli olarak görüyoruz. Kurulmasını arz ettiğimiz Aile ve Kadın Konseyi, bu öncelikleri ortak projelere dönüştürmemizi ve birlikte daha hızlı ilerlememizi sağlayacak" değerlendirmesini yaptı.

'GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TOPLUM'

Bunun için konseyin çalışmalarını etrafında şekillendirmeyi önerdikleri hedeflerin mevcut olduğunu bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi; demografik değişimlerin ailelerimiz üzerindeki etkilerinin birlikte ele alınması. Gençlerin aile kurma ve çocuk sahibi olma kararlarını destekleyen sosyal politikalar oluşturulması. Kadınların sosyoekonomik açıdan güçlenmesi; şiddetle mücadele edilmesi, liderlik ve karar alma süreçlerine etkin katılımı, çalışma hayatı ile aile hayatının uyumu. Kadınların ve ailelerin dijital fırsatlardan en iyi şekilde yararlanması; aynı zamanda çocukların dijital ortamda güvenliğinin sağlanması. Kadınların ve çocukların her türlü şiddetten korunmasıdır. Hedefimiz belli: 'Güçlü aile, güçlü kadın, güçlü toplum.' Böyle bir toplum, önce evlerin içinde kurulur."

Göktaş, "Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde kurulacak olan Aile ve Kadın Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatının gelecek vizyonuna güçlü bir katkı sunacaktır. Ortak hedeflere ulaşma noktasında konseyin inşasına büyük önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

Aile ve sosyal hizmetler alanında yıllar içinde biriktirdikleri tecrübeyi bu ortak zemine taşımaya hazır olduklarını aktaran Göktaş, katılımcı ülkelerin aileye ve kadına dair kıymetli birikimlerinin olduğunu, bu birikimler bir araya geldikçe Türk dünyasına has sosyal politika anlayışının daha da güçleneceğini belirtti. Göktaş, kökü bir olanın, yolunun da bir olduğunu, bu birlikteliğin Türk dünyasının aileleri ve kadınları için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi. Toplantıda, katılımcı ülkelerin temsilcileri de aile ve kadın politikalarına ilişkin değerlendirmelerini ve iş birliğine yönelik görüşlerini paylaştı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör