Bakan Gürlek duyurdu! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada, "68 dosyada 75 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını" belirterek, aradan kaç yıl geçerse geçsin toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Gürlek; gelişen teknolojik imkânlar, kriminal incelemeler, DNA analizleri, HTS kayıtları ve tanık beyanları doğrultusunda yeniden ele alınan 4 dosyaya ilişkin şu detayları paylaştı:

KONYA - ÖMER FARUK AKILLI (21 YILLIK FAİLİ MEÇHUL)

2005 yılında başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Akıllı'nın dosyasında, maktulün Bursa'da çalıştığı otelde yaşanan anlaşmazlık sonrası alıkonulduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

KAHRAMANMARAŞ - YENİDOĞAN BEBEK (16 YILLIK FAİLİ MEÇHUL)

2010 yılında boş arazide cansız bedeni bulunan bebeğe ilişkin hastane kayıtları tarandı. Gebelik bilgisi olup doğum kaydı bulunmayan şüphelilerden biri bebeği araziye bıraktığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

MERSİN - BAHADDİN SEFER (25 YILLIK FAİLİ MEÇHUL)

2007 yılında bir evin avlusunda betonla kapatılmış buzdolabında cansız bedeni bulunan Sefer'in dosyası kapsamında 32 kişinin ifadesi alındı. Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY / SAMANDAĞ - İBRAHİM AKGÖL (20 YILLIK FAİLİ MEÇHUL)

2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen Akgöl'ün dosyası için 16 ilde 52 kişinin bilgisine başvuruldu. Düzenlenen operasyonla 11 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Soruşturmaları yürüten Cumhuriyet başsavcılıklarına ve emniyet/jandarma teşkilatına teşekkür eden Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet arayan ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

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