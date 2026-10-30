Bakan Gürlek'ten "Terörsüz Türkiye" mesajı: Kirli senaryoları bozup geçeceğiz

Burada konuşan Gürlek, gençleri siyasetin merkezine almanın önemine işaret ederek, geçmişi geleceğe taşıyan en kritik insan kaynağının gençler olduğunu söyledi.

Gençlerin geleceğinin, üzerinde en fazla hassasiyetle durduğu konuların başında geldiğini belirten Gürlek, gençlerin üzerinde oynanan tüm oyunları bozduklarını ve bozmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Gürlek, gençleri üreten, düşünen ve dünya gençliğiyle rekabette en iyi noktaya gelen bireyler olmalarını sağlayacak zemini oluşturmak ve hukuk güvenliğini güçlendirmek için gayret ettiklerini dile getirerek, "Bizim gençliğimiz TEKNOFEST gençliğidir. Bizim gençliğimiz uzayla, roketle, robotla, yapay zekayla, uydu ve uçak teknolojileriyle, çağın teknolojik yarışının ötesine giden gençliktir. Bizim gençliğimiz bahis çetelerinin, sokak çetelerinin, terör çetelerinin, çıkar çetelerinin ve sosyal medya çetelerinin eline bırakılmayacak kadar değerlidir. Sizin asıl meseleniz teknolojiyi yakalamak değil, teknolojik dönüşüme yön vermektir. Sevgili gençler, bu hedefe siz aklınızla, cesaretinizle ve emeğinizle inşallah ulaşacaksınız." diye konuştu.

Zamanın ruhunun hızlı değiştiğini, kuşaklar arası geçişlerin kısaldığını anlatan Gürlek, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "gençlik yüzyılı" olduğunu söyledi.

"AMACIMIZ GENÇLERE HUZUR DOLU YARINLARIN OLDUĞU ÜLKE TESLİM ETMEK"

Gençlerin en önemli sorunlarından birinin dijital platformlara hapsedilmeleri olduğuna işaret eden Gürlek, "Gençlerimizin sanal ortamda, sanal dünyaya zihnen esir alınmaya çalışılması, bizim olduğu kadar tüm dünyanın da sorunudur. Biz bu sorunla mücadele etmek için kararlıyız. Bizim amacımız, Terörsüz Türkiye modelini hayata geçirerek gençlerimize huzur dolu yarınların mümkün olduğu bir ülke teslim etmektir. Bizlerin ve bizden önceki nesillerin çektikleri zorlukları sizlere miras bırakmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürlek, gençleri hedef alan suç örgütlerinin, dijital perde arkalarına saklanarak görünmez hale gelemeyeceğini kaydederek, "Gençlerimizin umutlarını sömürenlerin, geleceklerini çalanların ve hayatlarını karartanların karşısında devletimizin kararlı iradesini bulacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kim olduklarına, hangi çevreye yaslandıklarına ve kendilerini ne kadar güçlü gördüklerine bakmayacağız. Suçun olduğu yerde hukuk işleyecek, sorumlular adalet önünde mutlaka hesap verecektir. Adaletin yüzyılı, gençlerin geleceğe endişeyle değil, güvenle baktığı bir Türkiye'nin adıdır." açıklamasında bulundu.

"AK PARTİ GENÇLİĞİ MAZERET ARAYAN DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETEN GENÇLİKTİR"

Türkiye'nin enerjisini uzun yıllardır tüketen terör meselesini artık ülke gündeminden tamamen çıkarmak istediklerine dikkati çeken Gürlek, şöyle devam etti:

"Çünkü terör yalnızca canlarımızı almadı, gençliğimizin zamanından, ülkemizin imkanlarından ve ortak geleceğinden çaldı. Terörsüz Türkiye hedefi, gençliğimizin hayatını karanlık hesaplara kurban etmeme iradesidir. Bu hedef, farklılıklarımızı çatışma sebebi haline getirmek isteyenlere karşı ortak vatanımızı ve kardeşliğimizi savunmaktır. Biz bunun için kararlıyız. Bu yürüyüşü sabote etmeye, gençlerimizin arasına nifak sokmaya ve ülkemizi yeniden eski karanlık günlere döndürmeye çalışanlara hukuk ve demokrasi içerisinde inşallah geçit vermeyeceğiz. Türkiye'nin gençlerini birbirine düşürmek isteyen bütün kirli senaryoları birlik ve kardeşliğimizle bozup geçeceğiz."

Bakan Gürlek, "AK Parti gençliği, gündemi seyreden değil gündem kuran, değişimi bekleyen değil değişime yön veren, mazeret arayan değil çözüm üreten gençliktir. Çevrenizdeki genç kardeşlerinize sahip çıkın. Onları alkol, uyuşturucu, kumar ve benzeri tehlikelerden koruyun. Bizim ülke olarak bir tek gencimizi bile kaybedecek lüksümüz yoktur." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE REKOR BİR OYLA YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇECEĞİZ"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ise partisinin Ankara İl Gençlik Kollarının Türkiye'de bir marka olduğunu söyledi.

Gençlerin siyasetin her kademesinde yer alabildiğini belirten İbiş, bunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği en büyük hediyelerden biri olduğunu dile getirdi.

Yusuf İbiş, şunları kaydetti:

"Böyle bir lideri yıpratmak isteyenlerin, böyle bir liderin çeşitli ayak oyunlarıyla gücünü azaltmaya çalışanların karşısında ilk başta görecekleri şey bu salondaki gençlerdir, Türkiye'nin 81 ilinde vatanını, milletini seven, bu ülkenin geleceğini, kendi geleceğini 'ben inşa edeceğim' diyen gençlerdir. İnşallah bizler bu bilinçle, bu inançla hep birlikte kol kola vereceğiz. Bizlere böyle kıymet veren bir liderin arkasında sıradağlar gibi hepimiz duracağız. Bu inançla, bu coşkuyla, bu salonun enerjisiyle, gençlerimizle birlikte bizler inanıyoruz ki önümüzdeki seçimlerde rekor bir oyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz."

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN EN BÜYÜK AKTÖRLERİNDEN BİRİ DE AK GENÇLİK OLACAK"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Ankara'nın gençleriyle hep gurur duyduklarını vurguladı.

"Bir arkadaşımızın sıkıntısını sahiplendiğinizde, bir genç kardeşimizin ihtiyacına el uzattığınızda, yaşadığınız şehre faydalı olmak için sorumluluk aldığınızda hepimize umut veriyorsunuz." diyen Özcan, bu duyarlılık ve gayretleri için partililere teşekkür etti.

AK Parti'nin gençliğe güvenen, sorumluluk veren, onları Türkiye'nin geleceğini inşa edecek kadrolar olarak gören büyük bir hareket olduğunu anlatan Özcan, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gençlerimizi hiçbir zaman siyasetin kenarında bekleyen bir nesil olarak görmedi, onlara inandı, güvendi ve önlerini açtı. Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyorsak, bu büyük yürüyüşün en büyük aktörlerinden biri de AK Gençlik olacaktır." şeklinde konuştu.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Halil Atasoy ise Ankara'nın her sokağında, her mahallesinde, 25 ilçesinin tamamında aşkla, şevkle ve kararlılıkla bulunduklarını bildirdi.

Atasoy, "Bizim için çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmamak bir temenni değil omuzlarımızdaki tarihi sorumluluğun gereğidir. Bu anlayışla çıktığımız yolda gençlerimizin heyecanına ortak olduk, taleplerini dinledik, sevinçlerini paylaştık." ifadelerini kullandı.