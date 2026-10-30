Beştepe’de Türk gururu

Türkiye, Cumhuriyet'in 103. yaşını kutlarken Ankara, Türk dünyasının geleceğine yön verecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devralacağı zirvede, Türk devletleri arasındaki ekonomik ve stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi hedefleniyor. Başkan Erdoğan, TDT liderleri ve eşleriyle birlikte Beştepe Millet Ormanı içindeki Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışı ve Fidan Dikimi Töreni'ne katıldı. Külliye'deki parkta liderler ve temsilciler ülkeleri adına fidan dikti. Etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Erdoğan ve beraberindeki heyet, Külliye'de bulunan Malazgirt Gösteri Merkezi'ndeki kültürel programa katıldı. Programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

FIRST LADY'LER BULUŞTU

Emine Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Ziroat Mahmudovna Mirziyoyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova ve KKTC Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile bir araya geldi.

ALİYEV'DEN MEKTUP

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdi: Aziz gardaşım, Azerbaycan ile Türkiye'yi tarihin sınavlarından geçmiş gerçek dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir. Bu bayram gününde size sağlık, mutluluk, yüce devlet faaliyetlerinizde başarılar diliyorum.