Dünyadan tebrik mesajları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye dünyadan tebrik mesajları yağdı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Amerika Birleşik Devletleri adına Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıldönümü vesilesiyle Türk halkını kutluyorum. Ülkelerimiz gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ortaklık büyük önem taşımaya devam etmektedir" paylaşımı yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek Türkiye ile işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını belirtti. Almanya, Kanada, İngiltere, Ukrayna, İtalya, Guatemala, Pakistan, Katar, İrlanda, Avustralya ve Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği de kutlama mesajı paylaştı. Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi de "Birleşmiş Milletler, sağlıklı bir gezegende sürdürülebilir bir gelecek için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışmaya devam ediyor" ifadesine yer verdi.