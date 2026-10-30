Emine Erdoğan: "Aile toplumun görünmez kalesidir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin ev sahipliğinde, Özbekistan, Kırgızistan ve KKTC lider eşlerinin katılımıyla Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Kadın Konseyi 1. Yüksek Onur Kurulu Toplantısı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan: Aile toplumun görünmez kalesidir
AA
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TDT 13'üncü Zirvesi çerçevesinde düzenlenen toplantıda lider eşleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kuruluş yolunda ilk adımını attığımız konseyimizle, aileyi ve kadını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı ortak bir zeminde buluşturmayı amaçlıyoruz. Toplumlarımızın görünmez kalesi olan aileyi güçlü tutmanın, kadınların hayatın her alanında desteklenmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla ülkelerimizin tecrübelerinden yararlanmayı ve karşı karşıya olduğumuz sorunlara ortak akılla çözümler üretmeyi önemsiyoruz."
Başta lider eşleri olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, tüm üye ülkelerin bakanlıklarına ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, "Konseyimizin Türk dünyasında aile ve kadın alanındaki işbirliğine ivme kazandırmasını, kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#EMİNE ERDOĞAN

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