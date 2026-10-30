Emine Erdoğan: "Aile toplumun görünmez kalesidir"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TDT 13'üncü Zirvesi çerçevesinde düzenlenen toplantıda lider eşleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kuruluş yolunda ilk adımını attığımız konseyimizle, aileyi ve kadını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı ortak bir zeminde buluşturmayı amaçlıyoruz. Toplumlarımızın görünmez kalesi olan aileyi güçlü tutmanın, kadınların hayatın her alanında desteklenmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla ülkelerimizin tecrübelerinden yararlanmayı ve karşı karşıya olduğumuz sorunlara ortak akılla çözümler üretmeyi önemsiyoruz."

Başta lider eşleri olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, tüm üye ülkelerin bakanlıklarına ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, "Konseyimizin Türk dünyasında aile ve kadın alanındaki işbirliğine ivme kazandırmasını, kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör