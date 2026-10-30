İletişim Başkanı Duran: "Türk Dünyası olarak işbirliğimizi geliştirmeliyiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak "Fikirden Diyaloğa, İleri" temalı Türk Dünyası Diyalog Forumu'nu düzenlediklerini belirterek, forumun açılışında Türk dünyasının ortak tarihini, iletişim alanındaki işbirliğini ve geleceğe yönelik ortak hedeflerini ele aldıklarını vurguladı.

Türklerin tarih boyunca üç kıtada 16 imparatorluk ve yüzlerce devlet kurarak bir medeniyet tasavvuru ortaya koyduğuna dikkati çeken Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Devletleri Teşkilatı da tarihsel teşkilatlanma kabiliyetimizin en geniş örneğidir. 1992'de Ankara'da gerçekleştirilen ilk Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Toplantısı'ndan bugüne uzanan süreçte, ortak çabalarımız Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında kurumsal bir yapıya dönüşmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Türk dünyasının ortak yürüyüşünün başından beri içinde olmuş ve olmaya devam edecektir. Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda işbirliğimizi geliştirirken, ortak dilimizi, hafızamızı ve iletişim kapasitemizi de güçlendirmeliyiz. Özellikle yapay zeka modellerinin kendi dilimizde ve kaynaklarımızda üretilen nitelikli içeriklerle beslenmesi, Türk dünyasına ilişkin anlatının kendi sesimizle ve değerlerimizle şekillenmesi açısından stratejik önem taşımaktadır."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör