Kardeşliğimizi tahkim edeceğiz

Şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını yeni başarılarla taçlandırıyoruz. Bu kıymetli mirasın, nesiller boyunca aynı inanç ve kararlılıkla yaşatılmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.Kamu görevlerini emanet bilmekten ve ülkemizin menfaatini siyasi hesapların üzerinde tutmaktan ayrılmayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci asrında kardeşliğimizi tahkim etme irademizi en güçlü şekilde savunuyoruz.Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda demokrasimizi güçlendirmeye, ekonomimizi büyütmeye, toplumsal refahımızı artırmaya ve ülkemizin küresel ölçekteki gücünü pekiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz.Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışıyla birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz.Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında temel gayemiz, ülkemizin savunma ve güvenlik kapasitesini daha da güçlendirmek, milli imkân ve kabiliyetlerimizi geliştirmek ve Türkiye'yi her alanda ileriye taşımaktır.Cumhuriyetimiz her daim bağımsızlık irademizin tezahürü, birlik ve beraberlik ruhumuzun timsali, ortak geleceğe duyduğumuz inancın mührü olmaya devam edecektir.

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