Kazakistan CumhurbaşkanıTokayev: Türk dünyasındaki dayanışmayı devam ettireceğiz
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Tokayev, "Türk dünyasının gücünü ortaya çıkartmaktadır. Türk insanları uyumlu bir şekilde bir araya gelip sağlam adımlar atmaktadır. Türk dünyasındaki dayanışmayı devam ettirmeye çalışıyoruz. İttifaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.
Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külleyesinde gerçekleştiriliyor. Açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı toplantıda liderler tek tek konuşmaya devam ediyor. Burada konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ortak tarihi bağlar olduğunu belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı'nın eşsiz olduğunu dile getirdi.
"İTTİFAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Türk dünyasının gücünü ortaya çıkartmaktadır. Türk insanları uyumlu bir şekilde bir araya gelip sağlam adımlar atmaktadır. Türk asrı dediğimizde burada birlik çok önemli bir anlama sahip. 100 yıl önce kardeş ülkelerin aydınları bir araya gelip Bakü'de konferans düzenlediler. Atalarımız mirasına sahip çıktılar. Biz de Türk dünyasındaki dayanışmayı devam ettirmeye çalışıyoruz. İttifaktan mutluluk duyuyoruz.
Teşkilatımız oldukça önemli, prestijini artırabilmek için Rusya'nın da bu teşkilata gözlemci olarak katılmasını sağlamak için gerekli adımları atmamız gerekiyor. Rusya büyük bir devlet olarak Türk dünyasıyla çok eskiden bu yana yakın temasta olmuş bir devlettir" dedi.
Tokayev, dönem başkanlığı ve misafirperver ev sahipliği dolayısıyla Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.