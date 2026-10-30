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Kazakistan CumhurbaşkanıTokayev: Türk dünyasındaki dayanışmayı devam ettireceğiz

Kazakistan CumhurbaşkanıTokayev: Türk dünyasındaki dayanışmayı devam ettireceğiz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Tokayev, "Türk dünyasının gücünü ortaya çıkartmaktadır. Türk insanları uyumlu bir şekilde bir araya gelip sağlam adımlar atmaktadır. Türk dünyasındaki dayanışmayı devam ettirmeye çalışıyoruz. İttifaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 11:53

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külleyesinde gerçekleştiriliyor. Açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı toplantıda liderler tek tek konuşmaya devam ediyor. Burada konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ortak tarihi bağlar olduğunu belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı'nın eşsiz olduğunu dile getirdi.

"İTTİFAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Türk dünyasının gücünü ortaya çıkartmaktadır. Türk insanları uyumlu bir şekilde bir araya gelip sağlam adımlar atmaktadır. Türk asrı dediğimizde burada birlik çok önemli bir anlama sahip. 100 yıl önce kardeş ülkelerin aydınları bir araya gelip Bakü'de konferans düzenlediler. Atalarımız mirasına sahip çıktılar. Biz de Türk dünyasındaki dayanışmayı devam ettirmeye çalışıyoruz. İttifaktan mutluluk duyuyoruz.