MİT Başkanı Kalın'dan Türk dünyasına iş birliği mesajı: "Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türk Dünyası Diyalog Forumu" kapsamında "Medeniyet Perspektifinden Türk Dünyası ve Gelecek Tasavvuru" başlıklı özel oturum yapıldı.

Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın üstlendiği özel oturuma konuk olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türklerin kadim Orta Asya coğrafyasını birleştiren ve bugüne taşıyan üç ana düşünce ekseninin devlet aklı, dil ve fikir birliği ile gönül birliği olduğunu belirtti.

Birlik ikliminin inşa edilmesi ve zenginleştirilmesi için bugün de yoğun çaba sarf edildiğini vurgulayan Kalın, Türk Devletleri Teşkilatı vizyonunun üç ana hedefinin milli değer birliği, dil ve fikir birliği ile farklılıkları anlama konusundaki geniş ufuk olduğunu söyledi.

Kalın, geniş Türk coğrafyasına bakıldığında kültürel farklılıkların ve bir arada yaşama kültürünün en üst düzeyde hala sürdürüldüğünün görülebileceğini ifade ederek, 1991'de Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmasıyla Orta Asya Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldığını dile getirdi.

Bugüne kadarki süreçte Türk dünyasının birçok konuda önemli adım attığına işaret eden Kalın, "Bunun en üst düzey ve kurumsal yapısı da bugün Ankara'da 13'üncüsü yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi olmuştur." dedi.

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI HİÇBİR ÜÇÜNCÜ TARAFA TEHDİT OLUŞTURMUYOR"

Kalın, "Yaklaşık 4,8 milyon kilometrekareye, 200 milyona yakın nüfusa ve 2,17 trilyon dolarlık bir ekonomik güce sahip olan Türk dünyası, Orta Asya'dan Kafkasya'ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğu Akdeniz'e ve Macaristan'a kadar uzanan bu geniş coğrafya içerisinde küresel barışa çok önemli katkılar sunuyor." diye konuştu.

Bütün bu gelişmelerin Orta Asya Türk coğrafyasını takip edilen bir bölge haline getirdiğini değerlendiren Kalın, "Zaman zaman buranın başka ülkelere, çevrelere farklı bir alternatif, tehdit veya rakip olarak algılandığına dair tasavvurların öne çıktığını görüyoruz. Temel prensip olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nın hiçbir üçüncü tarafa tehdit oluşturmadığını, her aktör ve her coğrafyayla eşit, karşılıklı çıkar ilişkisine dayalı, göz hizasında bir ilişkiyi esas aldığını ifade etmek isterim." dedi.

SSCB'nin yıkılmasıyla bağımsızlığını kazanan ülkelerin geçirdiği dönüşüme değinen Kalın, "Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın bugün ulaştığı ekonomik kalkınma seviyesine, enerji güvenliğindeki kilit rolüne ve diğer alanlara baktığımız zaman, geçtiğimiz 40 yıla yakın süreç boşa geçmedi. Liderler gerçekten yoğun çalıştılar ve ülkelerini güvenli, huzurlu ve istikrarlı tutmak suretiyle kalkınma hamlelerini gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

Kalın, Türk dünyasının coğrafi birlik, hafıza, kültür ve düşünce anlamında bir arada hareket etmesinin önemli olduğunu söyleyerek, Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğuna dikkati çekti.

Orta Asya coğrafyasının hem enerji hem de gıda güvenliği anlamında kilit bir konumda bulunduğunun altını çizen Kalın, bunun da ortak hedef olarak Türk cumhuriyetlerini yakınlaştıran bir etkiye sahip olduğunu belirtti.

Kalın, ekonomik ve siyasi küreselleşmenin, tarih, hafıza ve kültür gibi temel unsurları ortadan kaldıramayacağını vurgulayarak, "Biz istediğimiz kadar 'homo digitus' adlı dijital varlığa doğru gitsek de insan, insan olmaya devam edecek. En azından bu iddiasını devam ettirip insan kalmaya gayret edecek." dedi.

Aidiyet, tarih, hafıza ve kültürel birlik gibi kavramların belirleyici olmaya devam edeceğini söyleyen Kalın, bu anlamda Orta Asya'nın dünyanın yeni istikametinin şekillenmesine önemli katkılar sunacağını ifade etti.