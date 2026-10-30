O araçları kullananlar Yeni Partili çıktı! Mesut Özarslan’dan belgeli yanıt: Gereğini yaptık

Keçiören Belediyesi, Sayıştay raporlarına dayandırılarak bazı basın organlarında yer alan iddialara ilişkin sert bir açıklama yaptı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, araç kullanımı nedeniyle kamu zararı oluştuğu yönündeki haberlerin yayımlanmadan önce müdahale edilip tahsilatın başlatıldığını belirterek, araçları kullanan meclis üyelerinin ise "Yeni Partili meclis üyeleri" olduğunu açıkladı.

"İBİŞ AVANELERİ BULUNDUKLARI BATAKLIKTAN İFTİRA ATIYOR"

Medyada yer alan haberlerin belediyenin basın birimine hiçbir soru sorulmadan, tamamen tek taraflı ve kişisel itibarını hedef alacak şekilde servis edildiğini belirten Başkan Mesut Özarslan, sert ifadeler kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i kastederek İbiş ve avaneleri tanımını kullanan Özarslan kendi medyaları üzerinden iftiraya sarıldıklarını belirtti.

"İBİŞ avaneleri, bulundukları bataklıkta medyaları üzerinden belediyemize iftira atmaya devam ediyor." diyen Özarslan, "Karalama ve iftiralarına karşı vereceğimiz cevap ve belgelerle halkımız gerçekleri her zaman olduğu gibi bugün de görecektir. Şahsımın fotoğrafı kullanılarak, basına tek bir soru sorulmadan yapılan bu haberler tamamen algı yönetiminden ibarettir." ifadelerini kullandı.

O ARAÇLARI YENİ PARTİLİ MECLİS ÜYELERİ KULLANDI!

Sayıştay denetimlerinde dile getirilen 'meclis üyelerine şoförlü araç tahsisi' ve yakıt masrafları iddiasına net açıklık getiren Özarslan, araçları kullanan kişilerin kimliklerine dikkat çekti.

"Haberde yer alan ve Belediyemize ait araçları kullandıkları belirtilen Meclis Üyeleri, yüz yüze baktığım, aynı meclisi paylaşmam sebebiyle isimlerini açıklamak istemediğim Yeni Partili Meclis Üyeleri'dir." ifadelerini kullanan Başkan Özarslan, "Sayıştay bulgularında yer almasının hemen ardından iç denetim mekanizması başlatılmış ve Hukuk Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemelerin ardından araçların yakıt ve bakım masrafları hesaplanarak, bu araçları kullanan kişilerin bir kısmından zarar olarak tahsilatı yapılmıştır. Tahsilatını yapamadığımız diğer meclis üyelerimiz ile de hukuki süreç devam etmektedir. Kısacası, oluşan kamu zararına müdahale edilmiş ve ekte sunduğumuz belgelerde görüldüğü üzere daha haberler çıkmadan önce gereği yapılmıştır." dedi.

"BANKAMATİK MEMURU KESİNLİKLE YOK, LİYAKATSİZ MÜDÜRLERİN MAAŞI KESİLDİ"

Belediye bünyesinde çalışmadan maaş alan personel olduğu iddialarını da kesin bir dille yalanlayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, geçmiş Sayıştay raporlarında da böyle bir bulgunun olmadığını hatırlattı.

Özarslan, "Şube müdürlerimizden görevi başında bulunmayan ve işini liyakati ile yapmayanlar hakkında yine daha önceden teftiş yapılmış; görevini yapmayan iki müdür hakkında uyarma ve maaş kesme cezaları tarafımızca uygulanmıştır. Diğer tüm şube müdürlerimiz görevi başında olup bilfiil çalışmaktadır. 'Bankamatik' olarak çalışan ne müdürümüz ne de personelimiz asla yoktur. Geçmişten günümüze kadar yapılan tüm Sayıştay incelemelerinde de böyle bir iftira bulgusuna rastlanılmamıştır." Diye belirtti.

"BİZİ HALKA HİZMET HAKKA HİZMETTİR ŞİARINDAN ALIKOYAMAYACAKLAR"

Saldırıların arkasında Keçiören Belediyesi'nin ve kendisinin mevcut siyasi konumunun yattığını belirten Özarslan, tüm yasal haklarını saklı tuttuklarını duyurarak açıklamasını şu kararlı mesajla tamamladı:

"Şahsımın ve belediyemizin mevcut siyasi konumu nedeniyle yapıldığını bildiğimiz bu saldırıların takdirini tüm Keçiörenli hemşehrilerimize ve aziz milletimize bırakıyoruz. Hiçbir kötü niyetli kişi ve/veya kuruluşun bizi 'halka hizmet, hakka hizmettir' şiarımızdan geri bırakmaya gücü yetmeyecektir"