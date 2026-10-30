Önümüzdeki dönem Türk asrı olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle konuk devlet ve hükûmet başkanları onuruna verilen akşam yemeğinde şunları kaydetti: 103 sene önce kimsesizlerin kimsesi olma ideali ile ilan edilen Cumhuriyetimiz aziz milletimiz için olduğu kadar dünyanın mazlum ve mağdur halkları içinde bir umut ışığı olarak doğmuştur. 86 milyonun ortak eseri ve ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Millet olarak uğruna ağır bedeller ödeyerek çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya bugün bir kez daha söz veriyoruz.

KARARLIYIZ: Cumhuriyetimizin kurucu iradesi 103 sene evvel nasıl yedi düveli diz çöktürerek bu vatanı işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimizle aramıza girmeye çalışanları aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız.

GELECEĞE BERABER YÜRÜYECEĞİZ: Kardeş Türk Cumhuriyetleri'nin de bağımsızlıklarının 35'inci yıl döneminde önlerine çıkan çeşitli zorluklara rağmen çok büyük başarılara imza attığını görüyoruz. Türk dünyası olarak tam bir dayanışma içinde karşılıklı saygı ve kardeşlik içinde geleceğimize beraber yürüyeceğimize önümüzdeki dönemi inşallah Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum. Kırgızistan Cumhurbaşkanı kıymetli kardeşim Sayın Sadır Caparov'u Türk dünyası liderleri adına bilhassa zikretmek istiyorum. 2024 yılında Bişkek'te kabul ettiğimiz Türk dünyası şartı ile aile meclisimizin yeni bayrağında Sadır kardeşimizin önemli katkısı olmuştur. Bizde bugün Türk dünyası liderleri olarak aile meclisimize yaptığı çok değerli katkılardan dolayı Sadır Caparov'a Türk Dünyası Ali Nişanı'nı tevcih etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz.

BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN: Türk dünyasının ilmi ve kültürel varlığına katkı sunanlar için ihtas ettiğimiz Ali Şir Nevai Uluslararası ödülünü takdim edeceğiz. Komisyonumuz bu ödülü Kazakistan'dan Sayın Düsen Kaseinov'a tevcih etmeyi uygun buldu. Sanatçı, akademisyen ve diplomat kimliklerine sahip Sayın Kaseiov 2008- 2022 yılları arasında TÜRKSOY Genel Sekreterliğini de başarıyla yürüttü. Kendisine Türk Devletleri Teşkilatı olarak teşekkür ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Türk Devletlerinin birliği ve beraberliği daim olsun.

BU SENE ÇOK FARKLI: Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü millet olarak bu sene çok farklı idrak ediyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nızı aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı'ndan kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Teşkilatın 13'üncü zirvesi münasebetiyle bayram coşkumuza ortak olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Caparov'a, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'a, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdi Muhammedov'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Erhürman ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sayın Bayramov'a ve kıymetli heyetlerine şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

CAPAROV: BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR

Türk Dünyası Ali nişanı verilen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov şunları söyledi: "Bu sadece benim için verilen ödül değil, Türk Dünyası'nın birliği için Kırgız halkının. Türk Dünyası'nı güçlendirmeye verilen ödül olarak alıyorum. Bizi asırlardır süregelen kültürümüzde kardeşliğimiz birleştiriyor. Değerlerimizi atalarımızdan nesillere aktarmak boynumuzun borcudur. Türk Dünyası'nın birliği bundan sonra da güçlenecek diye düşünüyorum. Kardeş Türk halklarının birliği bundan sonra da daim olsun. İşbirliğimiz bundan sonra da devam edecek".

TRUMP'TAN TEBRİK TELEFONU

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'ı resepsiyon sırasında telefonla aradı. Erdoğan görüşmede, zirvede Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti. Trump da Erdoğan'a başarılar

diledi.