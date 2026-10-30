Özbekistan’la 5 anlaşma
Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Külliye'de görüştü. Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Özbekistan'ın Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkilerini ticaret, yatırım, madencilik, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda daha ileri taşıyacak adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan, Mirziyoyev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Görüşmenin aradından Erdoğan ile Mirziyoyev, Türkiye ile Özbekistan arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in Kurulmasına İlişkin Anlaşma'ya imza attı.