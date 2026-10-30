Sarıgül soruşturmasında 8 şüpheli daha gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurtiçi ve yurtdışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz paraların aklandığı iddialarına ilişkin soruşturmasında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturmada daha önce Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı. Alman vatandaşları K.P. ve M.B.'nin şikâyetleri üzerine başlatılan soruşturmada, tutuklananlar arasında Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, Murat Ağırel, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı da bulunuyor. Mustafa Sarıgül hakkında, korumasına yönelik cinsel saldırı iddialarının ise ayrıca değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönlendirileceği bildirildi.