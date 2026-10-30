SON DAKİKA | Bakırköy Belediyesi’ne ’rüşvet’ operasyonunda yeni gelişme: 61 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya, Bakırköy Belediyesi'nin farklı müdürlüklerince 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası dahil edilmiş, ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddiası üzerine bilirkişi incelemesi yaptırılmıştı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve meclis üyelerinin de bulunduğu 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

2024-2026 YILLARINA AİT 42 İHALE MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında, 5237 sayılı TCK, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde inceleme başlatıldı. 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesi'nin farklı müdürlüklerince gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulü 42 ayrı ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı.

61 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Mevcut aşamada aralarında Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 61 şüpheli adliyeye sevk edildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 2 şüphelinin daha gün içerisinde adliyeye getirileceği belirtildi.

RUHSAT İÇİN PARA İSTENDİ İDDİASI

Soruşturma dosyasına yansıyan ihbarlarda, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında şüphelilerin HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları da analiz edildi. Ayrıca iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine başvuruldu.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör