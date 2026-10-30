SON DAKİKA! Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 km olarak açıkladı.

SON DAKİKA! Ege Denizi’nde 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem
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Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, yaptığı bilgilendirmede depremin derinliğinin 7 km olduğunu belirtti.

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