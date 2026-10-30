SON DAKİKA! Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem
Son dakika haberi: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 km olarak açıkladı.
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, yaptığı bilgilendirmede depremin derinliğinin 7 km olduğunu belirtti.
#DEPREM Büyüklük:4.7 (Mw) Yer:Ege Denizi Tarih:2026-10-30 Saat:13:44:52 TSİ Enlem:39.66717 N Boylam:23.86617 E Derinlik:7 km Detay:https://t.co/4y0csFkh2q @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2026